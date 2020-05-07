З понеділка Франція почне виходити з карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. З понеділка, 11 травня, Франція почне скасовувати обмеження щодо самоізоляції, які ввели через поширення COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
“Франція з понеділка почне скасовувати обмеження щодо самоізоляції вдома”, - сказав прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп.
За його словами, це буде поступовий процес, щоб повільно, але впевнено, зняти карантинні заходи.
Прем'єр-міністр також зазначив, що Францію розділили надвоє, оскільки прогрес в деяких частинах повільніший, ніж очікувалося.
“Обмеження можуть бути відновлені, якщо люди не будуть дотримуватися правил соціального дистанціювання”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, в Ізраїлі після шести тижнів карантину відкрили торгові центри, ринки і тренажерні зали.