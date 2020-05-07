В Ізраїлі після шести тижнів карантину відкрили торгові центри, ринки і тренажерні зали

“Торгові центри, ринки та тренажерні зали відкрилися в четвер вранці після шести тижнів закриття, оскільки кількість нових випадків коронавірусу в Ізраїлі залишається низькою”, — повідомили в ЗМІ.

Вказано, що відвідувачам ринку Mahane Yehuda охоронці вимірюють температуру перед входом на ринок. Окрім того, слідкують за тим, щоб ринок не був переповнений.

“Дотримуйтесь вказівок, щоб ми могли і надалі тримати ринки відкритими, і щоб власники магазинів змогли продавати та заробляти на життя”, — сказав міський голова Єрусалиму Моше Леон.

Зазначається, що фрукти та овочі на ринку Mahane Yehuda продаються лише в пакування, і отримати їх можна тільки покупцям в масці та в рукавичках. Окрім того, сьогодні відкрились ринки в Тель-Авіві — Кармель та Левінський, а також кілька ринків у Хайфі та Беершебі.

Вказано, що рішення про послаблення карантинних обмежень були ухвалені в понеділок. Покупці вже почали відвідувати торгівельні центри Ізраїлю, які закрили в середині березня. Карантинні обмеження призвели до втрати сотень тисяч робочих місць.

“Торгові центри та ринки зіткнуться з різними обмеженнями, включаючи обмеження кількості покупців. Дозволено перебувати в магазини одній людині на кожні 20 квадратних метрів, а між покупцями має бути відстань у два метри. Продавці також повинні будуть розміщувати таблички із зазначенням максимальної кількості людей, яким дозволено перебувати у приміщеннях, і вони не повинні дозволяти клієнтам споживати їжу на місці”, — вказано у повідомленні.

Зазначається, що для клієнтів, які стоять в черзі надворі, повинні також бути вказані відстані і висіти вивіски про збереження дистанції. Біля приміщень розміщують дезінфікуючі засоби.

Вказано, що користуватись спортивними залами та студіями для фітнесу можна з розрахунку одна людина на 10 метрів, з дотриманням правил гігієни.

Повідомляється, що якщо кількість нових випадків захворювання буде стрімко зростати після скасування обмежень — їх можуть знову ввести. Всі обмеження планують скасувати 14 червня. Наразі вже скасували заборону на перебування в ізоляції на відстані 100 метрів від місця проживання, а також дозволили ходити в гості до родичів, в тому числі, стареньких, однак — з дотриманням соціальної дистанції.

“Деякі класи повернулися до школи цього тижня, дитячі садки та дитячі майданчики відкриються у неділю, тоді як усі учні повернуться до занять до кінця місяця. Університети та коледжі відкриються 14 червня”, — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Ізраїль оголосив про “прорив” у створенні вакцини та лікуванні COVID-19.