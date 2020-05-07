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В Израиле после шести недель карантина открыли торговые центры, рынки и тренажерные залы

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. В Израиле с сегодняшнего дня возобновили работу рынков, торговых центров и тренажерных залов, поскольку в стране наблюдается небольшое количество новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Times of Israel.

В Израиле после шести недель карантина открыли торговые центры, рынки и тренажерные залы

“Торговые центры, рынки и тренажерные залы открылись в четверг утром после шести недель закрытия, так как количество новых случаев коронавируса в Израиле остается низким”, — сообщили в СМИ.

Указано, что посетителям рынка Mahane Yehuda охранники измеряют температуру перед входом на рынок. Кроме того, следят за тем, чтобы рынок не был переполнен.

“Следуйте инструкциям, чтобы мы могли и дальше держать рынки открытыми, и чтобы владельцы магазинов смогли продавать и зарабатывать на жизнь”, — сказал мэр Иерусалима Моше Леон.

Отмечается, что фрукты и овощи на рынке Mahane Yehuda продаются только в упаковке, и получить их можно только покупателям в маске и в перчатках. Кроме того, сегодня открылись рынки в Тель-Авиве — Кармель и Левинский, а также несколько рынков в Хайфе и Беершебе.

Указано, что решение об ослаблении карантина были приняты в понедельник. Покупатели уже начали посещать торговые центры Израиля, которые закрыли в середине марта. Карантин привел к потере сотен тысяч рабочих мест.

“Торговые центры и рынки столкнутся с различными ограничениями, включая ограничение количества покупателей. Разрешено находиться в магазине одному человеку на каждые 20 квадратных метров, а между покупателями должно быть расстояние в два метра. Продавцы также должны будут размещать таблички с указанием максимального количества людей, которым разрешено находиться в помещениях, и они не должны позволять клиентам потреблять пищу на месте”, — указано в сообщении.

Отмечается, что для клиентов, которые стоят в очереди на улице, должны также быть указаны расстояния и висеть вывески о сохранении дистанции. У помещений размещают дезинфицирующие средства.

Указано, что пользоваться спортивными залами и студиями для фитнеса можно из расчета один человек на 10 метров, с соблюдением правил гигиены.

Сообщается, что если количество новых случаев заболевания будет стремительно расти после отмены ограничений — их могут снова ввести. Все ограничения планируют отменить 14 июня. Сейчас уже отменили запрет на пребывание в изоляции на расстоянии 100 метров от места жительства, а также разрешили ходить в гости к родственникам, в том числе, стариков, однако — с соблюдением социальной дистанции.

“Некоторые классы вернулись в школу на этой неделе, детские сады и детские площадки откроются в воскресенье, тогда как все ученики вернутся к занятиям до конца месяца. Университеты и колледжи откроются 14 июня”, — указано в сообщении.

Напомним, Израиль объявил о “прорыве” в создании вакцины и лечении COVID-19.

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