Пандемія коронавірусу: Ізраїль оголосив про "прорив" у створенні вакцини та лікуванні COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. В Ізраїлі виявили антитіла, які активно атакують COVID-19 в організмі інфікованого і можуть використовуватися при розробці ліків. Про це пише ізраїльський канал i24 з посиланням на заяву міністра оборони Нафталі Беннетта, передає УНН з посиланням також на державного мовника Ізраїлю Kan.
Беннетт відвідав секретну лабораторію ізраїльського Інституту біологічних досліджень, там йому продемонстрували, як саме працюють антитіла, що здатні нейтралізувати коронавірус в організмі людини, що заразилася.
“Це антитіла, які особливим чином атакують вірус і можуть його нейтралізувати в організмі пацієнта”, — йдеться в його заяві.
Глава Міноборони країни повідомив, що зараз ведеться реєстрація патентів. У перспективі Ізраїль налагодить комерційне виробництво ліків, проте конкретних термінів Беннетт не назвав. Висновки досліджень ізраїльських вчених опубліковані в журналі Nature Communications.
Раніше нідерландські вчені заявили, що виявили здатні атакувати вірус антитіла. У США повідомили, що, швидше за все, відкриють вакцину від коронавируса до кінця 2020 року. У загальній же складності в світі близько 100 дослідницьких груп працюють над створенням ліків від коронавірусної інфекції.
Варто відзначити, що в Ізраїлі на даний момент зареєстровано 16 268 випадків COVID-19, 237 з них — летальні.