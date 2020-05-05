Пандемия коронавируса: Израиль объявил о "прорыве" в создании вакцины и лечении COVID-19

Беннетт посетил секретную лабораторию израильского Института биологических исследований, там ему продемонстрировали, как именно работают антитела, способные нейтрализовать коронавирус в организме заразившегося человека.

“Это антитела, которые особым образом атакуют вирус и могут его нейтрализовать в организме пациента”, — говорится в его заявлении.

Глава Минобороны страны сообщил, что сейчас ведется регистрация патентов. В перспективе Израиль наладит коммерческое производство лекарства, однако конкретных сроков Беннетт не назвал. Выводы исследований израильских ученых опубликованы в журнале Nature Communications.

Ранее голландские ученые заявили, что обнаружили способные атаковать вирус антитела. В США сообщили, что, вероятнее всего, откроют вакцину от коронавируса до конца 2020 года. В общей же сложности в мире около 100 исследовательских групп работают над созданием лекарства от коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что в Израиле на данный момент зарегистрированно 16 268 случаев COVID-19, 237 из них — летальные.