Пандемия коронавируса: Израиль объявил о "прорыве" в создании вакцины и лечении COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Израиле выявили антитела, которые активно атакую COVID-19 в организме инфицированного и могут использовать при разработке лекарства. Об этом пишет израильский канал i24 со ссылкой на заявление министра обороны Нафтали Беннетта, передает УНН со ссылкой также на государственного вещателя Израиля Kan.
Беннетт посетил секретную лабораторию израильского Института биологических исследований, там ему продемонстрировали, как именно работают антитела, способные нейтрализовать коронавирус в организме заразившегося человека.
“Это антитела, которые особым образом атакуют вирус и могут его нейтрализовать в организме пациента”, — говорится в его заявлении.
Глава Минобороны страны сообщил, что сейчас ведется регистрация патентов. В перспективе Израиль наладит коммерческое производство лекарства, однако конкретных сроков Беннетт не назвал. Выводы исследований израильских ученых опубликованы в журнале Nature Communications.
Ранее голландские ученые заявили, что обнаружили способные атаковать вирус антитела. В США сообщили, что, вероятнее всего, откроют вакцину от коронавируса до конца 2020 года. В общей же сложности в мире около 100 исследовательских групп работают над созданием лекарства от коронавирусной инфекции.
Стоит отметить, что в Израиле на данный момент зарегистрированно 16 268 случаев COVID-19, 237 из них — летальные.