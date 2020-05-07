С понедельника Франция начнет выходить из карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. С понедельника, 11 мая, Франция начнет отменять ограничения по самоизоляции, которые ввели из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Франция с понедельника начнет отменять ограничения по самоизоляции дома", - сказал премьер-министр Франции Эдуар Филипп.
По его словам, это будет постепенный процесс, чтобы медленно, но уверенно, снять карантинные мероприятия.
Премьер-министр также отметил, что Францию разделили надвое, поскольку прогресс в некоторых частях медленнее, чем ожидалось.
"Ограничения могут быть восстановлены, если люди не будут соблюдать правила социального дистанцирования", - указано в сообщении.
Напомним, в Израиле после шести недель карантина открыли торговые центры, рынки и тренажерные залы.