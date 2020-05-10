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Парламент Франции продлил режим ЧП до 10 июля

Киев • УНН

 • 74220 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Французский парламент в субботу, 9 мая, принял законопроект о продлении до 10 июля режима чрезвычайного санитарного положения в стране в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Национального собрания Франции в Twitter.

Парламент Франции продлил режим ЧП до 10 июля

"После достижения соглашения между депутатами и сенаторами в совместном паритетном комитете Национальное собрание (нижняя палата парламента – ред.) приняло законопроект о продлении чрезвычайного санитарного положения", - отмечается в заявлении.

За представленный проект проголосовали 252 парламентария, против - 87.

До этого голосование по этому документу состоялось в Сенате (верхняя палата парламента).

Закон о режиме чрезвычайного санитарного положения продолжительностью в два месяца вступил в силу во Франции 24 марта.

Напомним, с понедельника, 11 мая, Франция начнет отменять ограничения по самоизоляции, которые ввели из-за распространения COVID-19.

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