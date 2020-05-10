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Джонсон анонсував незначне послаблення карантину у Великій Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон повідомив про намір влади країни зняти деякі з карантинних обмежень, запроваджених для боротьби з коронавірусом. Про це він сказав у зверненні 10 травня, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Джонсон анонсував незначне послаблення карантину у Великій Британії

За словами Джонсона, люди, які не можуть працювати з дому, "мають отримувати активне заохочення для виходу на роботу" вже наступного тижня.

Водночас їм варто уникати використання громадського транспорту та дотримуватися приписів щодо фізичної дистанції.

Більше деталей Джонсон пообіцяв надати в презентації парламенту 11 травня.

Очікується, що послаблення торкнуться лише Англії: уряди Шотландії, Вельсу та Північної Ірландії подовжили карантин ще на три тижні.

План подальших послаблень, за словами Джонсона, включає можливість повернення дітей до школи 1 червня.

Сполучене королівство запровадило карантинні обмеження 23 березня.

Нагадаємо, станом на 10 травня у країні зафіксували близько 32 тисяч смертей від коронавірусної хвороби з понад 220 тисяч хворих. Це найвищий показник у Європі і другий у світі після Сполучених Штатів.

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