Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила чотири мільйони осіб

Всього у світі 4 024 009 інфікованих.

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 78 795 осіб, Великій Британії – 31 662, Італії – 30 395, Іспанії – 26 478 і в Франції – 26 313. У Китаї загалом – 4637, без змін уже більше двох тижнів.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 309 550), Іспанія (223 578), Італія (218 268), Велика Британія (216 525), Росія (198 676), Франція (176 782), Німеччина (171 324), Бразилія (156 061) і Туреччина (137 115).

Нагадаємо, в Україні вже 14 710 випадків COVID-19, з них летальні 376.