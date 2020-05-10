Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек

Всего в мире 4 024 009 инфицированных.

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 78 795 человек, Великобритании - 31 662, в Италии - 30 395, Испании - 26 478 и во Франции - 26 313. В Китае в целом - 4637, без изменений уже более двух недель.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 309 550), Испания (223 578), Италия (218 268), Великобритания (216 525), Россия (198 676), Франция (176 782), Германия (171 324), Бразилия (156 061) и Турция (137 115).

Напомним, в Украине уже 14 710 случаев COVID-19, из них летальные 376.