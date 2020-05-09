В Україні вже 14 710 випадків COVID-19, з них летальні 376

Так, в Україні станом на ранок 9 травня виявлено 14 710 випадків COVID-19, з них 376 летальні. Одужало 2 706 людей. За минулу добу захворіло 515 людей.

Як повідомлялося, з 11 травня відбудеться послаблення карантинних обмежень, зокрема будуть відкриті парки, сквери, салони краси, заклади громадського харчування “на виніс” та стоматологи.

Нагадаємо, згідно з законодавством України, рішення про введення адаптивного карантину ухвалює місцева влада.