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В Украине уже 14 710 случаев COVID-19, из них летальные 376

Киев • УНН

 • 26985 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В Украине зафиксировано 14 710 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 376 летальных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины.

В Украине уже 14 710 случаев COVID-19, из них летальные 376

Так, в Украине по состоянию на утро 9 мая выявлено 14 710 случаев COVID-19, из них 376 летальных. Выздоровели 2706 человек. За минувшие сутки заболели 515 человек.

Как сообщалось, с 11 мая произойдет ослабление карантинных ограничений, в частности будут открыты парки, скверы, салоны красоты, заведения общественного питания “на вынос” и стоматологи.

Напомним, согласно законодательству Украины, решение о введении адаптивного карантина принимает местная власть.

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