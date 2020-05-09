В Украине уже 14 710 случаев COVID-19, из них летальные 376
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Украине зафиксировано 14 710 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 376 летальных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины.
Так, в Украине по состоянию на утро 9 мая выявлено 14 710 случаев COVID-19, из них 376 летальных. Выздоровели 2706 человек. За минувшие сутки заболели 515 человек.
Как сообщалось, с 11 мая произойдет ослабление карантинных ограничений, в частности будут открыты парки, скверы, салоны красоты, заведения общественного питания “на вынос” и стоматологи.
Напомним, согласно законодательству Украины, решение о введении адаптивного карантина принимает местная власть.