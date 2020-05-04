Послаблення карантину: Шмигаль роз’яснив, що відкриється з 11 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. З 11 травня відбудеться послаблення карантинних обмежень, зокрема будуть відкриті парки, сквери, салони краси, заклади громадського харчування на виніс та стоматологи. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.
"Уряд ухвалив рішення про послаблення карантиних обмежень з 11 травня. Так, будуть відкриті:
- парки, сквери, зони відпочинку;
- салони краси, перукарні;
- оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в ТРЦ;
- заклади громадського харчування на виніс;
- літні майданчики кафе та ресторанів просто неба в закладах, зареєстрованих як оператори потужності;
- музеї, бібліотеки;
- тренування в командних видах спорту для професійних команд на закритих базах;
- сервіс побутової техніки;
- стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси тощо", - написав Шмигаль.
За його словами, детальний список буде опублікований протягом двох днів.
"Водночас решта обмежень продовжені до 22 травня", - додав він.
Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про пом'якшення карантину, але продовжив його до 22 травня.