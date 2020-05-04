Ослабление карантина: Шмыгаль разъяснил, что откроется с 11 мая

"Правительство приняло решение об ослаблении карантина с 11 мая. Так, будут открыты:

- парки, скверы, зоны отдыха;

- салоны красоты, парикмахерские;

- оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;

- заведения общественного питания на вынос;

- летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощности;

- музеи, библиотеки;

- тренировка в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах;

- сервис бытовой техники;

- стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы и т.д.", - написал Шмыгаль.

По его словам, подробный список будет опубликован в течение двух дней.

"Вместе с тем другие ограничения продолжены до 22 мая", - добавил он.

Напомним, правительство приняло решение о смягчении карантина, но продолжил его до 22 мая.