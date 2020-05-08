Степанов: рішення про введення адаптивного карантину буде за місцевою владою
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Згідно з законодавством України, рішення про введення адаптивного карантину ухвалює місцева влада. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Починаючи з 11 травня, уряд зробив перше серйозне послаблення карантину, яке стосується багатьох сфер нашого життя. Згідно із законодавством, органи місцевого самоврядування мають право, в тому числі це їх обов’язок, посилювати ті чи інші карантинні заходи, саме це і є адаптивним карантином. Це коли держава встановлює на рівні всієї держави певні правила, а якщо ситуація погіршується, то органи місцевого самоврядування, місцева влада посилює карантин в залежності від ситуації”, — зазначив він.
За його словами, вже розробляється відповідний механізм для цього процесу.
“Нами зараз розробляється відповідний механізм, відповідні критерії і заходи щодо рекомендацій посилення карантину. Днями ми вже зможемо їх надати, в тому числі нашим регіонам”, — додав Степанов.
Раніше повідомлялося, що адаптивний карантин в Україні можуть ввести в трьох областях з найгіршою ситуацією по захворюваності на COVID-19 з 11 травня.