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Степанов: рішення про введення адаптивного карантину буде за місцевою владою

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Згідно з законодавством України, рішення про введення адаптивного карантину ухвалює місцева влада. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Степанов: рішення про введення адаптивного карантину буде за місцевою владою

“Починаючи з 11 травня, уряд зробив перше серйозне послаблення карантину, яке стосується багатьох сфер нашого життя. Згідно із законодавством, органи місцевого самоврядування мають право, в тому числі це їх обов’язок, посилювати ті чи інші карантинні заходи, саме це і є адаптивним карантином. Це коли держава встановлює на рівні всієї держави певні правила, а якщо ситуація погіршується, то органи місцевого самоврядування, місцева влада посилює карантин в залежності від ситуації”, — зазначив він.

За його словами, вже розробляється відповідний механізм для цього процесу.

“Нами зараз розробляється відповідний механізм, відповідні критерії і заходи щодо рекомендацій посилення карантину. Днями ми вже зможемо їх надати, в тому числі нашим регіонам”, — додав Степанов.

Раніше повідомлялося, що адаптивний карантин в Україні можуть ввести в трьох областях з найгіршою ситуацією по захворюваності на COVID-19 з 11 травня. 

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