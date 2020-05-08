Степанов: решение о введении адаптивного карантина будет за местными властями

"Начиная с 11 мая, правительство сделало первое серьезное ослабление карантина, которое касается многих сфер нашей жизни. Согласно законодательству, органы местного самоуправления имеют право, в том числе это их обязанность, усиливать те или иные карантинные мероприятия, именно это и является адаптивным карантином. Это когда государство устанавливает на уровне всего государства определенные правила, а если ситуация ухудшается, то органы местного самоуправления, местные власти усиливают карантин в зависимости от ситуации", - отметил он.

По его словам, уже разрабатывается соответствующий механизм для этого процесса.

"Нами сейчас разрабатывается соответствующий механизм, соответствующие критерии и мероприятия по рекомендациям усиления карантина. На днях мы уже сможем их предоставить, в том числе нашим регионам", - добавил Степанов.

Ранее сообщалось, что адаптивный карантин в Украине могут ввести в трех областях с наихудшей ситуацией по заболеваемости COVID-19 с 11 мая.