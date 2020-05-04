Адаптивний карантин можуть ввести у трьох областях з 11 травня – Шмигаль

Так, уряд готується до впровадження адаптивної моделі карантину.

"11 травня необхідно буде провести комісії з питань техногенної та екологічної надзвичайної ситуації, і прийняти рішення в залежності від того, яка ситуація буде в тих областях на 11 травня , прийняти рішення щодо запровадження окремих карантинних обмежень в тих регіонах, де епідеміологічна ситуація відрізняється і є гіршою. Це так званий адаптивний механізм карантину, яким ми, очевидно, будемо користуватись протягом цього року", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що станом на 4 травня найбільшу кількість інфікованих зареєстровано в Чернівецькій (1887 випадків), Івано-Франківській (984) та Тернопільській (896) областях. Також в лідерах по захворюваності Київ – 1535 випадків.