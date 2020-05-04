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Адаптивный карантин могут ввести в трех областях с 11 мая - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 28103 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Адаптивный карантин в Украине могут ввести в трех областях с наихудшей ситуацией по заболеваемости COVID-19 с 11 мая. Об этом на внеочередном заседании правительства заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Адаптивный карантин могут ввести в трех областях с 11 мая - Шмыгаль

Так, правительство готовится к внедрению адаптивной модели карантина.

"11 мая необходимо будет провести комиссии по вопросам техногенной и экологической чрезвычайной ситуации, и принять решение в зависимости от того, какая ситуация будет в тех областях на 11 мая, принять решение о введении отдельных карантинных ограничений в тех регионах, где эпидемиологическая ситуация отличается и является хуже. Это так называемый адаптивный механизм карантина, которым мы, очевидно, будем пользоваться в течение этого года", - сказал Шмыгаль.

Напомним, что по состоянию на 4 мая наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в Черновицкой (1887 случаев), Ивано-Франковской (984) и Тернопольской (896) областях. Также в лидерах по заболеваемости Киев - 1535 случаев.

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