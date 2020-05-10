Джонсон анонсировал незначительное ослабление карантина в Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о намерении властей страны снять некоторые из карантинных ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. Об этом он сказал в обращении 10 мая, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
По словам Джонсона, люди, которые не могут работать из дома, "должны получать активное поощрение для выхода на работу" на следующей неделе.
В то же время им следует избегать использование общественного транспорта и соблюдать предписания по физической дистанции.
Больше деталей Джонсон пообещал предоставить в презентации парламента 11 мая.
Ожидается, что ослабление коснутся только Англии: правительства Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии продлили карантин еще на три недели.
План дальнейших послаблений, по словам Джонсона, включает возможность возвращения детей в школу 1 июня.
Соединенное королевство ввело карантин 23 марта.
Напомним, по состоянию на 10 мая в стране зафиксировали около 32 тысяч смертей от коронавирусной болезни с более чем 220 тысячами больных. Это самый высокий показатель в Европе и второй в мире после США.