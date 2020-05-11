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"Відкриття" Європи: у яких країнах пом'якшують карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Новий етап пом'якшення карантинних заходів в більшості європейських країн стартував 11 травня. Про це пише Радио Свобода, передає УНН.

"Відкриття" Європи: у яких країнах пом'якшують карантин

Зокрема, як зазначається, у Чехії, як і по всій Європі, частково послаблюють заходи ізоляції, ухвалені в зв'язку з пандемією COVID-19. Відкриються практично всі магазини, включаючи найбільші супермаркети, підприємства сфери послуг, відновлять роботу кінотеатри, - хоч і з обмеженою кількістю глядачів і розсадженням через ряд в кінозалі. Відкриються музеї і картинні галереї, частина школярів повернеться на заняття, пише видання.

Правда, людям у Чехії як і раніше настійно рекомендовано дотримуватися дистанції в громадських місцях, а носіння захисних масок поза домом залишається обов'язковим.

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Пом'якшення карантинного режиму у Великій Британії, оголошене увечері 10 травня прем'єр-міністром Сполученого Королівства Борисом Джонсоном, як зазначається, "виявилося найскромнішими з усіх європейських країн".

Джонсон закликав британців зберігати пильність, зазначив, що відтепер у них буде більше можливостей перебувати на повітрі - гуляти в парках, займатися спортом і т.д., - але не пообіцяв ніяких серйозних послаблень в найближчі тижні. Можна поїхати в ліс або на пляж, зустрітися зі знайомими - при цьому, однак, строго дотримуючись двометрової дистанції.

Також вказано, що найближчим часом може бути введений 14-денний карантин для всіх, хто прибуває до Британії з-за кордону. Більшу частину магазинів і школи не планується відкривати до червня, готелі залишаться закритими, швидше за все, до липня.

Опозиція і керівництво Шотландії вже піддали прем'єр-міністра критиці за недостатню конкретність його недільного виступу, йдеться у статті.

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Італія довгий час була головним європейським осередком коронавірусної інфекції. У суворому карантині країна перебувала два місяці, перші часткові послаблення прийшли на початку травня. Ресторани і кафе стали торгувати своєю продукцією на винос, але очікується, що вони повністю відкриються в червні, якщо кількість заражених коронавірусом знову не почне рости. Працює частина магазинів, відкрилися парки, з 18 травня до них приєднаються також музеї і велика частина підприємств роздрібної торгівлі. Школи, проте, залишаться закритими до кінця навчального року. З 4 травня повернулися на роботу більше 4 з половиною мільйонів італійців.

В Іспанії - другій найбільш постраждалій від коронавірусу країні Євросоюзу - пом'якшення режиму ізоляції почалися тільки після того, як щоденна кількість жертв COVID-19 впала з 700-800 до менш ніж 200 і продовжувала знижуватися. Ще в кінці квітня повернулися на роботу співробітники деяких торгових і будівельних компаній, з початку травня стали можливі прогулянки в парках і заняття спортом, потім відкрилася частина підприємств сфери послуг, наприклад перукарні. Ресторани і кафе торгують на винос. Для любителів відпочинку біля моря головна радість - відкриття пляжів. При цьому 6 травня іспанський парламент затвердив продовження режиму надзвичайної ситуації ще на два тижні.

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У Франції з 11 травня починається пом'якшення карантину, але специфічним чином: уряд розділив країну на дві зони - "червону" (північні і північно-східні райони, включаючи Париж і околиці) і "зелену" (решта території Франції). У "червоних" департаментах заборон залишиться більше: залишаться закритими середні школи, парки, не будуть скасовані деякі обмеження на поїздки. У "зелених" районах майже відпаде необхідність в пропусках, які французи в період карантину повинні були оформляти для того, щоб переміщатися поза домом. У школи повернуться близько 1 мільйона дітей і 130 тисяч вчителів.

У Німеччині, як повідомляється, відкриття сфери послуг та окремих галузей економіки регіони будуть регулювати в основному самостійно, але основні етапи узгоджені, а головне - для всієї Німеччини діє єдине обмеження: якщо в будь-якому районі кількість нових заражених перевищить 50 в день на 100 тисяч осіб населення, там повинен бути знову введений строгий карантин.

Нагадаємо, з 11 травня в Україні послаблюють карантин.

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