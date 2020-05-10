Чехія планує ввести тестування і карантин для громадян, що виїжджають за кордон

"Масові заходи та відпочинок за кордоном є найбільшим епідеміологічним ризиком", - заявив в інтерв'ю CNN Prima News епідеміолог Ростислав Мадяр, який очолює робочу групи з питання ослаблення карантину.

Дана група повинна відстежувати процес скасування НС, а також оцінювати наслідки зняття окремих обмежень на зміну кількості заражених.

За словами Растіслава Мадяра однією з умов поїздки у відпустку, швидше за все, стане необхідність зробити один тест на коронавірус перед від'їздом (для приймаючої країни) і ще один відразу після повернення до Чехії.

Крім того, після повернення з-за кордону людина повинна буде залишитися на два тижні вдома на карантині, але на цей раз за свій рахунок. В даний час в разі обов'язкового карантину перебування вдома (як і в разі хвороби) покривається медичним страхуванням.

Нагадаємо, Джонсон анонсував незначне послаблення карантину у Великій Британії.