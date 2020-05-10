Чехия планирует ввести тестирование и карантин для граждан, выезжающих за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Чехии планируют ввести тестирование на коронавирус для граждан страны, выезжающих и возвращающихся из-за границы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN Prima News и Радио Прага.
"Массовые мероприятия и отдых за границей представляют собой наибольший эпидемиологический риск", - заявил в интервью CNN Prima News эпидемиолог Растислав Мадяр, который возглавляет рабочую группы по вопросу ослабления карантина.
Данная группа должна отслеживать процесс отмены ЧП, а также оценивать последствия снятия отдельных ограничений на изменение количества зараженных.
По словам Растислава Мадяра одним из условий поездки в отпуск, скорее всего, станет необходимость сделать один тест на коронавирус перед отъездом (для принимающей страны) и еще один сразу по возвращению в Чехию.
Кроме того, по возвращению из-за границы человек должен будет остаться на две недели дома на карантине, но на этот раз за свой счет. В настоящее время в случае обязательного карантина пребывание дома (как и в случае болезни) покрывается медицинским страхованием.
Напомним, Джонсон анонсировал незначительное ослабление карантина в Великобритании.