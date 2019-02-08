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Открыто производство из-за ДТП с участием пьяного чиновника

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. По факту ДТП, которое произошло на Южном мосту 7 февраля вечером, когда нетрезвый чиновник въехал в другой автомобиль, зажав между автомобилями сотрудницу патрульной полиции, и тем самым травмировал ее, когда она в это время оформляла другое ДТП, полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

"По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения - ред.) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Водитель BMW, имел явные признаки опьянения, отказался от прохождения освидчування на "драгере". Его доставили к врачу-наркологу, но сдать биологические образцы он тоже отказался. Однако, несмотря на это, на чиновника составили административные материалы по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В полиции добавили, что патрульная с переломом ноги находится в госпитале, еще двум женщинам помощь оказана без госпитализации.

"За совершение аварии с пострадавшими предусмотрено наказание - штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", - подытожили в полиции.

Напомним, в Киеве нетрезвый заместитель председателя райгосадминистрации травмировал патрульную, которая оформляла ДТП.

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