Відкрито провадження через ДТП за участю п’яного чиновника

КИЇВ. 8 лютого. УНН. За фактом ДТП, що сталося на Південному мосту 7 лютого ввечері, коли нетверезий чиновник в‘їхав в інший автомобіль, зажавши між автівками співробітницю патрульної поліції, і тим самим травмувавши її, коли вона в цей час оформляла інше ДТП, поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.