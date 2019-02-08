Відкрито провадження через ДТП за участю п’яного чиновника
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. За фактом ДТП, що сталося на Південному мосту 7 лютого ввечері, коли нетверезий чиновник в‘їхав в інший автомобіль, зажавши між автівками співробітницю патрульної поліції, і тим самим травмувавши її, коли вона в цей час оформляла інше ДТП, поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
"За фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху - ред.) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
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Водій BMW, який мав явні ознаки сп’яніння, відмовився від проходження освідчування на "драгері". Його доставили до лікаря-нарколога, але здати біологічні зразки він теж відмовився. Однак, попри це, на чиновника склали адміністративні матеріали за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
У поліції додали, що патрульна з переломом ноги перебуває в госпіталі, ще двом жінкам допомогу надано без госпіталізації.
"За скоєння аварії з потерпілими передбачено покарання - штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", - підсумували у поліції.
Нагадаємо, у Києві нетверезий заступник голови райдержадміністрації травмував патрульну, яка оформлювала ДТП.