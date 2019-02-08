Кличко звільнить чиновника, що скоїв п'яне ДТП в Києві

"Вже дав доручення голові Голосіївської райдержадміністрації терміново подати документи, необхідні для звільнення заступника голови РДА Юрія Ткаченка. І зранку я їх підпишу", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, мова йде про ДТП, що сталося на Південному мосту 7 лютого ввечері, коли нетверезий чиновник в‘їхав в інший автомобіль, зажавши між автівками співробітницю патрульної поліції, і тим самим травмувавши її, коли вона в цей час оформляла інше ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підозрюваного у смертельному ДТП на трасі Запоріжжя - Донецьк заарештували