Кличко звільнить чиновника, що скоїв п'яне ДТП в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що вже дав доручення підготувати документи, необхідні для звільнення заступника голови Голосіївської райдержадміністрації Юрія Ткаченка, який скоїв ДТП, керуючи автівкою у нетверезому стані. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Вже дав доручення голові Голосіївської райдержадміністрації терміново подати документи, необхідні для звільнення заступника голови РДА Юрія Ткаченка. І зранку я їх підпишу", - повідомив Кличко.
Нагадаємо, мова йде про ДТП, що сталося на Південному мосту 7 лютого ввечері, коли нетверезий чиновник в‘їхав в інший автомобіль, зажавши між автівками співробітницю патрульної поліції, і тим самим травмувавши її, коли вона в цей час оформляла інше ДТП.
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