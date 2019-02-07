Підозрюваного у смертельному ДТП на трасі Запоріжжя - Донецьк заарештували
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Підозрюваного у смертельному ДТП на міжміській трасі Запоріжжя - Донецьк заарештовано на 60 діб. При цьому суд виключив можливість внесення застави, передає УНН із посиланням на прес-службу поліції Донецької області.
Як повідомили у прес-службі, слідчі відділу розслідування ДТП обласного главку поліції зібрали достатню доказову базу провини водія автомобіля Chevrolet.
Порушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб”. Санкція статті — до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, водій автомобіля Chevrolet, який 5 лютого, здійснюючи обгін, вчинив зіткнення із Daewoo. Автомобіль із людьми всередині від удару загорівся. Внаслідок страшної аварії загинуло 6 осіб. Ще один учасник дорожньо-транспортної пригоди і досі у важкому стані в лікарні.