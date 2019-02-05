Кількість загиблих у ДТП з палаючою автівкою на Донеччині зросла

"Станом на 14:30 кількість загиблих в аварії збільшилася до шести осіб. Від отриманих травм помер пасажир Chevrolet", - повідомили у поліції.

Головним управлінням Нацполіції в Донецькій області розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, два легкових автомобілі - Daewoo та Chevrolet - зіткнулися між містами Мар’їнка та Курахове у Донецькій області, у результаті ДТП одне авто загорілося. Учасниками аварії стали 9 осіб. Спочатку було відомо, що п'ятеро людей загинули та троє були госпіталізовані. Водій авто Daewoo, яке загорілося, залишився неушкодженим.