Число погибших в ДТП с горящей машиной в Донецкой области выросла
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Число погибших в ДТП с горящим автомобилем в Донецкой области возросло до шести человек после того, как еще один пострадавший скончался в больнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.
"По состоянию на 14:30 количество погибших в аварии увеличилось до шести человек. От полученных травм скончался пассажир Chevrolet", - сообщили в полиции.
Главным управлением Нацполиции в Донецкой области начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, два легковых автомобиля - Daewoo и Chevrolet - столкнулись между городами Марьинка и Курахово в Донецкой области, в результате ДТП один автомобиль загорелся. Участниками аварии стали 9 человек. Сначала было известно, что пять человек погибли и трое были госпитализированы. Водитель авто Daewoo, которое загорелось, остался невредимым.