У ДТП на Донеччині загинули п'ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Два легкових автомобілі зіткнулися між містами Мар’їнка та Курахове у Донецькій області, у результаті ДТП одне авто загорілося. Внаслідок аварії п'ятеро людей загинуло. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС.
Так, сигнал про ДТП надійшов до рятувальників сьогодні об 11:05.
"На місці події рятувальники з’ясували, що сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів, один з яких загорівся. Вогнеборці негайно приступили до гасіння пожежі. В результаті події загинуло 5 людей, ще 3 постраждали (в автомобілі Daewoo Lanos - 4 загиблих, в автомобілі CHEVROLET Lacetti - 1 загиблий та 3 постраждалих). Постраждалих було госпіталізовано до Курахівської міської лікарні", - йдеться в повідомленні.
Займання автомобіля локалізували об 11:20, а ліквідували - 11:27.
Як повідомляв УНН, за добу сталося 713 ДТП, в яких постраждало 47 людей та чотири людини загинули.