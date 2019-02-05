За минулу добу в ДТП загинуло 4 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. За даними Національної поліції України за минулу добу сталось 713 ДТП в яких постраждало 47 людей та чотири людини загинули. Про це повідомляє Національна поліція України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"За минулу добу сталось 713 ДТП з 47 постраждалими. У дорожньо-транспортних пригодах загинуло 4 людини", - йдеться у повідомленні.
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Поліцейськими було складено 430 протоколів за ст. 130 ( керування транспортними засобами у стані сп'яніння – ред.).
Нагадаємо, за минулу добу патрульна поліція України зупинила 176 п’яних водіїв.