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За минулу добу в ДТП загинуло 4 людини

За минулу добу в ДТП загинуло 4 людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. За даними Національної поліції України за минулу добу сталось 713 ДТП в яких постраждало 47 людей та чотири людини загинули. Про це повідомляє Національна поліція України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"За минулу добу сталось 713 ДТП з 47 постраждалими. У дорожньо-транспортних пригодах загинуло 4 людини", - йдеться у повідомленні.

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Поліцейськими було складено 430 протоколів за ст. 130 ( керування транспортними засобами у стані сп'яніння – ред.).

Нагадаємо, за минулу добу патрульна поліція України зупинила 176 п’яних водіїв.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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