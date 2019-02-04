За добу патрульна поліція України зупинила 176 п’яних водіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Протягом доби 3 лютого патрульні поліцейські опрацювали 5721 виклик, з яких 311 — виклики про дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє патрульна поліція України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Складено 176 адмінматеріалів за керування у стані сп'яніння й винесено 5440 постанов, з яких 4833 — за порушення правил дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.
За минулу добу стався 91 випадок — затримання патрульнимм осіб, ймовірно, причетних до скоєння кримінальних правопорушень. З-поміж них: 2 вбивства; 2 розбої; 3 грабежі; 5 крадіжок; 2 заволодіння авто; 5 незаконних зберігань зброї та боєприпасів; 37 наркозлочинів; 14 осіб в розшуку; 21 інший злочин.
Нагадаємо, минулого 2018 року дільничні офіцери поліції розкрили кожен третій злочин, або більш ніж 67 тисяч злочинів.