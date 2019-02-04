За сутки патрульная полиция Украина остановила 176 пьяных водителей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В течение суток 3 февраля патрульные полицейские проработали 5721 вызов, из которых 311 - вызовы о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщает патрульная полиция Украина на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Составлен 176 админматериалов за управление в состоянии опьянения и вынесено 5440 постановлений, из которых 4833 - за нарушение правил дорожного движения", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки произошло 91 случай - задержание патрульными лиц, вероятно, причастных к совершению уголовных преступлений. Среди них: 2 убийства; 2 разбоя; 3 грабежа; 5 краж; 2 завладения авто; 5 незаконных хранений оружия и боеприпасов; 37 наркопреступлений; 14 человек в розыске; 21 другое преступление.
Напомним, в прошлом 2018 участковые офицеры полиции раскрыли каждое третье преступление, или более чем 67 000 преступлений.