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За рік дільничні розкрили понад 67 тисяч злочинів

За рік дільничні розкрили понад 67 тисяч злочинів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Минулого 2018 року дільничні офіцери поліції розкрили кожен третій злочин, або більш ніж 67 тисяч злочинів. Про це повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич, передає УНН з посиланням на прес-службу НПУ.

"Хочу зазначити, що саме дільничними розкрито кожен третій злочин, розглянуто кожне четверте звернення та припинено кожне п’яте правопорушення. Також дільничні відреагували на майже 1,9 млн заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події", – зазначив заступник.

За його словами, дільничними офіцерами поліції безпосередньо розкрито більш ніж 67 тисяч злочинів, що становить понад 30% від загальної кількості злочинів, розкритих органами Нацполіції. Крім того, за даними Фацевича, поліцейські розшукали майже 2 тисячі осіб, які переховувалися від органів влади. Дільничними виявлено та припинено більше 600 тисяч адміністративних правопорушень.

Так, за словами заступника, упродовж 2018 року підрозділи поліції превенції брали участь у загальнодержавних оперативно-профілактичних операціях під умовними назвами "Мігрант", "Зброя і вибухівка", "Мак", "Розшук", "Перевізник".

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"Зокрема, за участі співробітників блоку превенції було виявлено 5,5 тисяч нелегальних мігрантів, вилучено з незаконного обігу 26 тисяч одиниць вогнепальної, травматичної зброї, бойових припасів, а також понад 30 кг вибухових речовин. Крім того, задокументовано 590 фактів незаконних посівів нарковмісних рослин, з незаконного обігу вилучено 60 кг макової соломи та 70 кг марихуани, знешкоджено майже 150 тисяч кущів маку та конопель", - зазначили в поліції.

У рамках протидії домашньому насильству дільничними розглянуто більше 115 тисяч заяв, повідомлень про вчинені правопорушення та інші події, пов’язані з домашнім насильством. Поліцейські здійснювали превентивну роботу щодо 68 тисяч осіб, які вчинили домашнє насильство.

"У результаті було припинено майже 67 тисяч адміністративних правопорушень, пов’язаних з фактами домашнього насильства", - повідомили в поліції.

Як повідомляв УНН, у Сумській області розкрили вбивство працівника теплоелектростанції, яке сталося 23 роки тому.

Нагадаємо, у Києві поліцейських підозрюють у "кришуванні" злодіїв на столичному залізничному вокзалі.

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