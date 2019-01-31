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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 89993 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

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За год участковые раскрыли более 67 тысяч преступлений

За год участковые раскрыли более 67 тысяч преступлений

Киев  •  УНН

 • 6855 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В прошлом 2018 году участковые офицеры полиции раскрыли каждое третье преступление, или более чем 67 тысяч преступлений. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НПУ.

"Хочу отметить, что именно участковыми раскрыто каждое третье преступление, рассмотрено каждое четвертое обращение и прекращено каждое пятое правонарушение. Также участковые отреагировали почти на 1,9 млн заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и другие события", - отметил заместитель.

По его словам, участковыми офицерами полиции непосредственно раскрыто более 67 тысяч преступлений, что составляет более 30% от общего количества преступлений, раскрытых органами Нацполиции. Кроме того, по данным Фацевича, полицейские разыскали почти 2 тысячи человек, скрывающихся от органов власти. Участковыми выявлено и пресечено более 600 тысяч административных правонарушений.

Так, по словам заместителя, в течение 2018 года подразделения полиции превенции принимали участие в общегосударственных оперативно-профилактических операциях под условными названиями "Мигрант", "Оружие и взрывчатка", "Мак", "Розыск", "Перевозчик".

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"В частности, при участии сотрудников блока превенции было обнаружено 5,5 тысяч нелегальных мигрантов, изъято из незаконного оборота 26 тысяч единиц огнестрельного, травматического оружия, боевых припасов, а также более 30 кг взрывчатых веществ. Кроме того, задокументировано 590 фактов незаконных посевов наркосодержащих растений, из незаконного оборота изъято 60 кг маковой соломы и 70 кг марихуаны, уничтожено почти 150 тысяч кустов мака и конопли", - отметили в полиции.

В рамках противодействия домашнему насилию участковыми рассмотрено более 115 тысяч заявлений, сообщений о совершенных правонарушениях и других событиях, связанные с домашним насилием. Полицейские осуществляли превентивную работу по 68 тысяч лицах, совершивших домашнее насилие.

"В результате было приостановлено почти 67 тысяч административных правонарушений, связанных с фактами домашнего насилия", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, в Сумской области раскрыли убийство работника теплоэлектростанции, которое произошло 23 года назад.

Напомним, в Киеве полицейских подозревают в "крышевании" воров в столичном железнодорожном вокзале.

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