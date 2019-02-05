За прошедшие сутки в ДТП погибли 4 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. По данным Национальной полиции Украины за прошедшие сутки произошло 713 ДТП, в которых пострадало 47 человек и четыре человека погибли. Об этом сообщает Национальная полиция Украина на своей странице в Facebook, передает УНН.
"За прошедшие сутки произошло 713 ДТП с 47 пострадавшими. В дорожно-транспортных происшествиях погибло 4 человека", - говорится в сообщении.
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Полицейскими было составлено 430 протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами в состоянии опьянения - ред.).
Напомним, за прошедшие сутки патрульная полиция Украина остановила 176 пьяных водителей.