Екс-лідер "Шахтаря" Коста потрапив в ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Півзахисник італійського "Ювентуса" та збірної Бразилії Дуглас Коста став учасником ДТП, повідомляє УНН з посиланням на Football Italia.
Джерело стверджує, що аварія сталася на трасі півночі Італії, на місце події була викликана машина швидкої допомоги.
Коста був за кермом "Jeep Cherokee", і не отримав ніяких травм в результаті аварії. Натомість інший учасник події 47-річний водій "Fiat Punto" відправився до лікарні.
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Відзначимо, що у нинішньому сезоні бразилець відіграв 24 поєдинки за "Ювентус" та забив один м'яч.
Зауважимо, що у складі "Шахтаря" півзахисник ставав 5-кратним чемпіоном України, 4 рази завойовував Суперкубок і 3-чі Кубок України.