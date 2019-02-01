Російський клуб орендував оборонця "Шахтаря"

Орендна угода з футболістом розрахована до кінця сезону 2018/2019.

Данченко - універсальний фланговий гравець, який виступає на позиції правого захисника, також може зіграти в півзахисті і на лівому фланзі оборони. На його рахунку 77 матчів в українській прем'єр-лізі за одеський "Чорноморець" і донецький "Шахтар".

Нинішньої кампанії Данченко відіграв за "гірників" в 12 зустрічах.

У сезоні 2017/2018 виступав в РПЛ за махачкалінський "Анжі" - в 29 матчах на його рахунку 3 голи і 5 гольових передач.

Нагадаємо, що раніше "Шахтар" відпустив Ярослава Ракицького до стану іншого російського клубу "Зеніту". Також в РПЛ виступає Тарас Михалик "Локомотив" і захисник Денис Кулаков ("Урал").