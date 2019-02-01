Российский клуб арендовал защитника "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Защитник донецкого "Шахтера" Олег Данченко стал игроком представителя Российской Премьер-лиги "Енисея", сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
Арендное соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона 2018/2019.
Данченко - универсальный фланговый игрок, выступающий на позиции правого защитника, также может сыграть в полузащите и на левом фланге обороны. На его счету 77 матчей в украинской премьер-лиге за одесский "Черноморец" и донецкий "Шахтер".
Нынешней кампании Данченко сыграл за "горняков" в 12 встречах.
В сезоне 2017/2018 выступал в РПЛ за махачкалинский "Анжи" - в 29 матчах на его счету 3 гола и 5 голевых передач.
Напомним, что ранее "Шахтер" отпустил Ярослава Ракицкого в стан другого российского клуба "Зенита". Также в РПЛ выступает Тарас Михалик "Локомотив" и защитник Денис Кулаков ( "Урал").