Экс-лидер "Шахтера" Коста попал в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Полузащитник итальянского "Ювентуса" и сборной Бразилии Дуглас Коста стал участником ДТП, сообщает УНН со ссылкой на Football Italia.
Источник утверждает, что авария произошла на трассе на севере Италии, на место происшествия была вызвана машина скорой помощи.
Коста был за рулем "Jeep Cherokee", и не получил никаких травм в результате аварии. Зато другой участник происшествия 47-летний водитель "Fiat Punto" отправился в больницу.
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Отметим, что в нынешнем сезоне бразилец сыграл 24 поединка за "Ювентус" и забил один мяч.
Отметим, что в составе "Шахтера" полузащитник становился 5-кратным чемпионом Украины, 4 раза завоевывал Суперкубок и 3 Кубок Украины.