Подозреваемого в смертельном ДТП на трассе Запорожье - Донецк арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Подозреваемый в смертельном ДТП на междугородней трассе Запорожье - Донецк арестован на 60 суток. При этом суд исключил возможность внесения залога, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.
Как сообщили в пресс-службе, следователи отдела по расследованию ДТП областного главка полиции собрали достаточную доказательную базу вины водителя автомобиля Chevrolet.
Нарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли гибель нескольких лиц". Санкция статьи - до 10 лет лишения свободы.
Напомним, водитель автомобиля Chevrolet, который 5 февраля, совершая обгон, совершил столкновение с Daewoo. Автомобиль с людьми внутри от удара загорелся. Вследствие страшной аварии погибли 6 человек. Еще один участник дорожно-транспортного происшествия до сих пор в тяжелом состоянии в больнице.