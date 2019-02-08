У Києві п'яний чиновник під час ДТП затиснув патрульну між автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Києві нетверезий заступник голови райдержадміністрації травмував патрульну, яка оформлювала ДТП. Про це повідомляє УНН із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.
Подія сталася на Південному мосту. На місці працюють слідчі, які займаються розслідуванням автопригод.
“О 20:36 на лінію 102 надійшло повідомлення, що на Південному мосту в сторону лівого берега сталася ДТП без потерпілих за участю двох машин: „Шкода“ наздогнала „Нісан“. На місце прибув екіпаж патрульних поліцейських для оформлення автопригоди, який припаркував службовий автомобіль попереду „Нісана”, — йдеться у повідомленні правоохоронців.
Під час складання матеріалів патрульна перебувала між службовим автомобілем та “Нісаном”.
“У цей момент водій автомобіля „БМВ“, рухаючись у напрямку лівого берега, здійснив зіткнення з автомобілем „Шкода“, який у свою чергу вдарився в „Нісан“. Внаслідок цього патрульну затиснуло між двома машинами, вона отримала травму ноги. Окрім того, на погане самопочуття поскаржилися двоє дорослих і неповнолітня дитина, які перебували в салоні „Шкоди“. Усім їм надають необхідну медичну допомогу” — додається у повідомленні.
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Встановлено, що за кермом “БМВ” перебував заступник голови районної у місті Києві державної адміністрації, який мав явні ознаки алкогольного сп’яніння.
На місці автопригоди працює група слідчих відділу розслідування дорожньо-транспортних пригод. Проводяться першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
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