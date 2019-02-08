У Києві п'яний чиновник під час ДТП затиснув патрульну між автівок

Подія сталася на Південному мосту. На місці працюють слідчі, які займаються розслідуванням автопригод.

“О 20:36 на лінію 102 надійшло повідомлення, що на Південному мосту в сторону лівого берега сталася ДТП без потерпілих за участю двох машин: „Шкода“ наздогнала „Нісан“. На місце прибув екіпаж патрульних поліцейських для оформлення автопригоди, який припаркував службовий автомобіль попереду „Нісана”, — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Під час складання матеріалів патрульна перебувала між службовим автомобілем та “Нісаном”.

“У цей момент водій автомобіля „БМВ“, рухаючись у напрямку лівого берега, здійснив зіткнення з автомобілем „Шкода“, який у свою чергу вдарився в „Нісан“. Внаслідок цього патрульну затиснуло між двома машинами, вона отримала травму ноги. Окрім того, на погане самопочуття поскаржилися двоє дорослих і неповнолітня дитина, які перебували в салоні „Шкоди“. Усім їм надають необхідну медичну допомогу” — додається у повідомленні.

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Встановлено, що за кермом “БМВ” перебував заступник голови районної у місті Києві державної адміністрації, який мав явні ознаки алкогольного сп’яніння.

На місці автопригоди працює група слідчих відділу розслідування дорожньо-транспортних пригод. Проводяться першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

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