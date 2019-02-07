На Івано-Франківщині поїзд протаранив вантажівку і зійшов з колії, є поранений

"Сьогодні, 7 лютого, о 15:54 на перегоні Хриплин – Братківці, що на Івано-Франківщині, водій вантажного автомобіля, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на нерегульований переїзд прямо перед поїздом №143 Ворохта-Київ, спровокувавши зіткнення. У результаті дорожньо-транспортної пригоди локомотив зійшов з рейок першою колісною парою", - йдеться у повідомленні.

Водія вантажівки госпіталізовано, машиніст та пасажири поїзда не постраждали.

За даними Укрзалізниці, минулого року внаслідок ДТП через необережність водіїв на залізничних переїздах та коліях України загинуло 16 осіб і 30 було травмовано. Загалом упродовж 2018 року на залізничній інфраструктурі сталося 79 випадків ДТП.

У 2019 році, з даними підприємства, на залізничних переїздах та коліях сталося 7 випадків ДТП, внаслідок чого постраждали 6 громадян, одна особа загинула.

Порівняно з січнем 2018 року кількість ДТП зменшилася на 1 випадок, однак кількість загиблих зросла на одну особу, а травмованих – на 2 особи (з 3 до 5).

Нагадаємо, у Рівному чоловік кинувся під поїзд.