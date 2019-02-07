В Ивано-Франковской области поезд протаранил грузовик и сошел с рельсов, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Ивано-Франковской области грузовик выехал на пути, вызвав частичное схождение локомотива пассажирского поезда с рельсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "Укрзализныци".
"Сегодня, 7 февраля, в 15:54 на перегоне Хриплин - Братковцы в Ивано-Франковской области, водитель грузового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на нерегулируемый переезд прямо перед поездом №143 Ворохта-Киев, спровоцировав столкновение. В результате дорожно транспортного происшествия локомотив сошел с рельсов первой колесной парой", - говорится в сообщении.
Водитель грузовика госпитализирован, машинист и пассажиры поезда не пострадали.
По данным Укрзализныци, в прошлом году в результате ДТП по неосторожности водителей на железнодорожных переездах и путях Украины погибло 16 человек и 30 были травмированы. В целом на протяжении 2018 года на железнодорожной инфраструктуре произошло 79 случаев ДТП.
В 2019 году, по данными предприятия, на железнодорожных переездах и путях произошло 7 случаев ДТП, в результате чего пострадали 6 граждан, один человек погиб.
По сравнению с январем 2018 года количество ДТП уменьшилось на 1 случай, однако число погибших возросло на одного человека, а травмированных - на 2 человека (с 3 до 5).
Напомним, в Ровно мужчина бросился под поезд.