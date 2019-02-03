У Рівному чоловік кинувся під поїзд
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні у Рівному близько 14 години надійшло повідомлення, що на вулиці Здолбунівська чоловік потрапив під потяг, передає УНН із посиланням на прес-службу поліції.
"За попередньою інформацією, поблизу ринку у Рівному чоловік з невідомих поки причин, кинувся під потяг та від отриманих травм загинув", - йдеться у повідомленні.
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На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює особу загиблого та усі обставини.
Нагадаємо, жінка потрапила під потяг на Харківщині.