У Рівному чоловік кинувся під поїзд

"За попередньою інформацією, поблизу ринку у Рівному чоловік з невідомих поки причин, кинувся під потяг та від отриманих травм загинув", - йдеться у повідомленні.

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На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює особу загиблого та усі обставини.

Нагадаємо, жінка потрапила під потяг на Харківщині.