В Ровно мужчина бросился под поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня в Ровно около 14 часов поступило сообщение, что на улице Здолбуновская человек попал под поезд, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.
"По предварительной информации, вблизи рынка в Ровно мужчина по неизвестным пока причинам, бросился под поезд и от полученных травм погиб", - говорится в сообщении.
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает личность погибшего и все обстоятельства.
Напомним, женщина попала под поезд в Харьковской области.