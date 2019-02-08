В Киеве пьяный чиновник в ДТП зажал патрульного между автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Киеве нетрезвый заместитель председателя райгосадминистрации травмировал патрульную, которая оформляла ДТП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.
Происшествие произошло на Южном мосту. На месте работают следователи, которые занимаются расследованием аварий.
"В 20:36 на линию 102 поступило сообщение, что на Южном мосту в сторону левого берега произошло ДТП без пострадавших с участием двух машин: "Шкода" догнала "Ниссан". На место прибыл экипаж патрульных полицейских для оформления ДТП, который припарковал служебный автомобиль впереди "Ниссана", - говорится в сообщении правоохранителей.
При составлении материалов патрульная находилась между служебным автомобилем и "Ниссан".
"В этот момент водитель автомобиля "БМВ", двигаясь в направлении левого берега, совершил столкновение с автомобилем "Шкода", который в свою очередь врезался в "Ниссан". В результате патрульную зажало между двумя машинами, она получила травму ноги. Кроме того, на плохое самочувствие пожаловались двое взрослых и несовершеннолетний ребенок, которые находились в салоне "Шкоды". Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь" - добавляется в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подозреваемого в смертельном ДТП на трассе Запорожье - Донецк арестовали
Установлено, что за рулем "БМВ" находился заместитель главы районной в городе Киеве государственной администрации, который имел явные признаки алкогольного опьянения.
На месте ДТП работает группа следователей отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос о правовой квалификации события.
Как сообщал УНН, в Ивано-Франковской грузовик выехал на пути, вызвав частичное восхождение локомотива пассажирского поезда.