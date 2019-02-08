Кличко уволит чиновника, совершившего пьяное ДТП в Киеве

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 74349 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100404 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 134986 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133602 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131331 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125847 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163122 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117900 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141489 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145323 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Кличко уволит чиновника, совершившего пьяное ДТП в Киеве

Кличко уволит чиновника, совершившего пьяное ДТП в Киеве

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил, что уже дал поручение подготовить документы, необходимые для увольнения заместителя председателя Голосеевской райгосадминистрации Юрия Ткаченко, который совершил ДТП, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом он заявил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Уже дал поручение главе Голосеевской райгосадминистрации срочно подать документы, необходимые для увольнения заместителя председателя РГА Юрия Ткаченко. И утром я их подпишу", - сообщил Кличко.

Напомним, речь идет о ДТП, которое произошло на Южном мосту 7 февраля вечером, когда нетрезвый чиновник въехал в другой автомобиль, зажав между автомобилями сотрудницу патрульной полиции, и тем самым травмировав ее, когда она в это время оформляла другое ДТП.

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