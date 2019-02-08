Кличко уволит чиновника, совершившего пьяное ДТП в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил, что уже дал поручение подготовить документы, необходимые для увольнения заместителя председателя Голосеевской райгосадминистрации Юрия Ткаченко, который совершил ДТП, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом он заявил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Уже дал поручение главе Голосеевской райгосадминистрации срочно подать документы, необходимые для увольнения заместителя председателя РГА Юрия Ткаченко. И утром я их подпишу", - сообщил Кличко.
Напомним, речь идет о ДТП, которое произошло на Южном мосту 7 февраля вечером, когда нетрезвый чиновник въехал в другой автомобиль, зажав между автомобилями сотрудницу патрульной полиции, и тем самым травмировав ее, когда она в это время оформляла другое ДТП.
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