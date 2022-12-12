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Восстановление, устойчивость и зима: во Франции обсудят помощь Украине

Восстановление, устойчивость и зима: во Франции обсудят помощь Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Во Франции состоится две конференции, посвященные восстановлению нашего государства, устойчивости и как пережить зиму в Украине. Соответствующие представители уже прибыли в Париж.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении, пишет УНН.

Детали

Первая леди Елена Зеленская, премьер-министр Денис Шмыгаль и другие представители Украины уже прибыли во французскую столицу, где обсуждают вопросы нашего государства.

Сегодня, 13 декабря, состоятся две конференции на которых обсудят помощь Украине.

Цитата

“Ключевая задача — две конференции по восстановлению и устойчивости Украины, по прохождению этой зимой... А также — направления французских сил — как государства, так и бизнеса, общин Франции — на конкретные проекты по восстановления в Украине. Энергетики, городов, предприятий, больниц... Поэтому сейчас важное время во Франции для нашего государства”, — сказал Президент.

В мероприятиях также будет участвовать и сам Владимир Зеленский.

Напомним

Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла во Францию для встречи с первой леди страны Брижит Макрон.

Премьер-министр Денис Шмигаль и министерша энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше обсудили поддержку энергетического сектора Украины после российских атак, а также возможность и необходимость введение санкций против РФ в части поставок ядерного горючего и технологий для атомной энергетики.

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