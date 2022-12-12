Восстановление, устойчивость и зима: во Франции обсудят помощь Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Во Франции состоится две конференции, посвященные восстановлению нашего государства, устойчивости и как пережить зиму в Украине. Соответствующие представители уже прибыли в Париж.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении, пишет УНН.
Детали
Первая леди Елена Зеленская, премьер-министр Денис Шмыгаль и другие представители Украины уже прибыли во французскую столицу, где обсуждают вопросы нашего государства.
Сегодня, 13 декабря, состоятся две конференции на которых обсудят помощь Украине.
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“Ключевая задача — две конференции по восстановлению и устойчивости Украины, по прохождению этой зимой... А также — направления французских сил — как государства, так и бизнеса, общин Франции — на конкретные проекты по восстановления в Украине. Энергетики, городов, предприятий, больниц... Поэтому сейчас важное время во Франции для нашего государства”, — сказал Президент.
В мероприятиях также будет участвовать и сам Владимир Зеленский.
Напомним
Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла во Францию для встречи с первой леди страны Брижит Макрон.
Премьер-министр Денис Шмигаль и министерша энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше обсудили поддержку энергетического сектора Украины после российских атак, а также возможность и необходимость введение санкций против РФ в части поставок ядерного горючего и технологий для атомной энергетики.