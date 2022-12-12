Франція передасть Україні чергову партію енергетичного обладнання - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністерка енергетичного переходу Франції Аньєс Паньє-Рюнаше обговорили підтримку енергетичного сектору України після російських атак, а також можливість і необхідність запровадження санкцій проти рф в частині постачань ядерного пального та технологій для атомної енергетики, пише УНН з посиланням на сайт Кабінету міністрів України.
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Під час зустрічі Шмигаль подякував Франції за надану допомогу, зокрема майже 73 тонни енергетичного обладнання, яке вже передано українським компаніям для відновлення та стабілізації енергосистеми. Зі свого боку Аньєс Паньє-Рюнаше повідомила, що Париж готує чергову партію обладнання, необхідного для відновлення енергетичної системи.
Прем'єр-міністр також наголосив на необхідності спільної протидії ядерному тероризму з боку росії.
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"Радіаційна та ядерна безпека — перший пункт мирного плану Президента України. рф має вивести свої війська із Запорізької АЕС та припинити незаконні дії щодо української станції. Маємо розширити місію МАГАТЕ з метою створення демілітаризованої зони та розпочати роботу щодо запровадження дієвих санкцій проти росії та її компаній у ядерній сфері", - наголосив він.
Нагадаємо
7 грудня Франція передала для України 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону.