Франція передала 100 генераторів для України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Франція 7 грудня передала для України 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міненерго.
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Так, 7 грудня відбулася передача Україні 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону.
Участь у заході взяли заступник міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Фарід Сафаров та перший радник Посольства Франції в Україні Бенжамен Роріг.
“Українські енергетики тримають другий фронт у цій війні з росією – енергетичний фронт. І виклики, з якими вони стикаються – безпрецедентні. Підтримка наших міжнародних партнерів в таких умовах є дуже цінною. І ми дякуємо Франції за підтримку та зокрема ці генератори, які допоможуть нам пройти нинішню надскладну зиму”, - наголосив Сафаров.
Роріг зазначив, що Франція почала організовувати відправку гуманітарної допомоги в Україну вже в перші тижні повномасштабної війни. Всього на сьогодні було сформовано 32 гуманітарні вантажі для України, які включають і допомогу для енергетичного сектору.
Переданий 7 грудня вантаж включає генератори потужністю від 5 кВ до 10кВ, а також від 12кВА до 40кВА. Відповідне обладнання було придбане у Франції та доставлене в Україну за допомогою Механізму цивільного захисту Європейського Союзу.
Нагадаємо
Франція передала Україні два зенітно-ракетних комплекси Crotale та дві реактивні системи залпового вогню LRU.